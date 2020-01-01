Kupala / Summer

Spiritual Healing

In darkness one must find their light

VESNA / SPRING

Light over the Dark, Day over Night, Spring over Winter. The Return of the of Sun and the Resurrection of Spring.

Slavic Witchcraft

Squat here to see more 😉

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AWAY

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Samhain

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Yuletide / Sviatyi Vechir

A time of the greatest mirth and joy among all.

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NEW YEARS / MALANKA

PROSPERITY TO YOU AND YOURS!

VALENTINES

Let them fall under your spell...

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